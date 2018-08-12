Курган, 12 августа, 2018, 23:30 — ИА Регнум. В Курганской области столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщает «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в воскресенье, 12 августа, на трассе «Иртыш». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы.

«Автомобиль Audi при обгоне врезался в фуру», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб (медики, спасатели и полицейские).

Причины ДТП пока неизвестны.

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