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В Венгрии перевернулся автобус с гражданами Украины

Происшествия

В настоящее время устанавливаются причины происшествия

Будапешт, 12 августа 2018, 17:10 — REGNUM  Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Венгрии. Об этом сообщило посольство Украины в Будапеште.

«11 августа 2018 г. на территории области Ноград произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил граждан Украины», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали 14 человек (13 граждан Украины и один гражданин Венгрии).

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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