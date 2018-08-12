В Венгрии перевернулся автобус с гражданами Украины

Будапешт, , 17:10 — REGNUM Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Венгрии. Об этом сообщило посольство Украины в Будапеште.

«11 августа 2018 г. на территории области Ноград произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил граждан Украины», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали 14 человек (13 граждан Украины и один гражданин Венгрии).

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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