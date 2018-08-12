В Подмосковье в результате ДТП пострадали четыре человека

Руза, Московская область, 12 августа 2018, 21:48 — REGNUM Маршрутка попала в ДТП в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.
Авария произошла в воскресенье, 12 августа, на 155 км трассы А-108 в Рузском городском округе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.
«Водитель маршрутки совершил наезд на препятствие», — уточнил источник.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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