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В Подмосковье в результате ДТП пострадали четыре человека

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 12 августа, на 155 км трассы А-108 в Рузском городском округе

Руза, Московская область, 12 августа 2018, 21:48 — REGNUM  Маршрутка попала в ДТП в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Авария произошла в воскресенье, 12 августа, на 155 км трассы А-108 в Рузском городском округе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Водитель маршрутки совершил наезд на препятствие», — уточнил источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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