Улан-Батор, 12 августа, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 12 августа, отправил в отставку министра дорожно-транспортного развития Жадамбын Бат-Эрдэнэ. Об этом он заявил по итогам экстренного совещания, на котором члены правительства обсуждали вопросы, касающиеся с инцидентами, которые в последние дни произошли в области дороги и транспорта.

Nam.mn Ухнаагийн Хурэлсух

По итогам встречиУхнаагийн Хурэлсух выразил соболезнование родным жертвы жестокого убийства в здании Министерства дороги и развития транспорта.

9 августа в здании Министерства дорожно-транспортного развития произошло убийство. Подозреваемый и пострадавший оба являются высокопоставленными чиновниками министерства. По данным Главного полицейского управления страны, задержанный подозревается в том, что в ходе пьяной драки нанес травмы пострадавшему, в результате чего мужчина скончался на месте.

Также премьер-министр попросил прощения у народа за железнодорожное происшествие, которое произошло утром 12 августа.

Отметим, рано утром воскресенья, 12 августа, в юго-восточном регионе Монголии пассажирский поезд сошел с рельсов. Поезд направлялся по маршруту Улан-Батор-Замын-Ууд.

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По данным МЧС Монголии на расстоянии в 300 метров от станции Айраг аймака Дорноговь в результате повреждения рельса из-за мощного наводнения один тепловоз, два багажных и три пассажирских вагона сошли с рельсов. В вагонах находились 328 пассажиров, из них 88 пассажиров получили медицинскую помощь, состояния двух человека оцениваются как тяжелое. Сведения о погибших нет. На месте происшествия работают работники УБЖД и техническая команда РЖД России.

«После назначения на должность премьер-министра, я дал поручение об улучшении этики ответственности государственных служащих. Но в государственной службе, тем более высокопоставленные чиновники министерства употребляли алкоголь на рабочем месте, в результате чего совершено жестокое убийство.

За это происшествие прощу от своего имени и Правительства прощения у народа, также выражаю соболезнование родным и близким пострадавшего. Данное происшествие показало, что необходимо улучшить дисциплину и ответственность на каждом этапе государственной службы. Поэтому вынес решение об освобождении от должностей министра, вице министра и государственного секретаря дорожно-транспортного развития», — заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.