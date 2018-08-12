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В Монголии потерпел крушение пассажирский поезд

Происшествия

Точная причина крушения пока неизвестна

В Монголии потерпел крушение пассажирский поезд
MichaelGaida
Рельсы

Улан-Батор, 12 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Железнодорожная авария произошла на юго-западе Монголии, сообщает 12 августа агенство Монцамэ.

Железнодорожный состав, следовавший из Улан-Батора в Сайншад, потерпел крушение в районе пустыни Гоби. В поезде на момент аварии находилось более 300 пассажиров.

Сообщается о девяти пострадавших, в их числе — трое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

О погибших информации не поступало. На данный момент на месте крушения работают спасательные службы.

Точная причина крушения пока неизвестна. Предполагается, что причиной схода с рельс поезда мог стать сильный ливень.

Следует отметить, что ранее в Монголии был инцидент с крушением грузового поезда в городе Дархане. Тогда сошёл с рельс состав, осуществляющий международные перевозки между Россией и Китаем. В результате аварии никто не пострадал.

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Железнодорожные аварии
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