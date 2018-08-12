Сиэтл, США, 12 августа, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Сотруднику авиакомпании Horizon Air, угнавшему пассажирский лайнер в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон, США), было разрешено находиться возле самолета. Об этом заявил гендиректор компании Alaska Air Group Брэд Тильден, сообщает газета News Tribune.

Jelson25 Аэропорт в Сиэтле — вид сверху

По его словам, угонщик прошел необходимые проверки безопасности, у него были все нужные разрешения и право доступа в зону, где произошел инцидент. Мужчина работал в наземной службе авиакомпании, отвечающей в числе прочего за буксировку самолетов и транспортировку багажа. Сотрудники наземной службы не только находятся рядом с воздушными судами, но и вправе подниматься на борт.

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Гендиректор Horizon Air Гэри Бек уточнил, что 29-летний угонщик не имел лицензии пилота и не имел права управлять лайнером.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа самолет авиакомпании Alaska Air, 76-местный Q400, был угнан сотрудником авиакомпании Alaska Air в аэропорту Сиэтла. Пассажиров на борту не было. Через некоторое время самолет рухнул в залив Пьюджет.

Полиция не рассматривает инцидент как теракт. Предположительно, угонщик совершил суицид.