Суббота, 11 Августа 2018 года
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В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолет

Происшествия

Вскоре самолет разбился

В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолет
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Угонщик самолёта

Сиэтл, США, 11 августа 2018, 09:05 — REGNUM  В США сотрудник одной из авиакомпаний угнал самолет. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает NBC.

Инцидент с угоном самолета произошел в американском городе Сиэтл в аэропорту SeaTac. Сотрудник авиакомпании устроил несанкционированный взлет самолета, в котором не было пассажиров.

Известно, что самолет разбился в южной части залива Пьюджет-Саунд.

Уточняется, что самолет был похищен сотрудником авиакомпании Alaska Airlines. Марка самолета — Horizon Air Q400.

Причины, по которым сотрудником авиакомпании пошел на угон самолета устанавливаются.

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Авиапроисшествия
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