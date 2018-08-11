В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолет

Сиэтл, США, , 09:05 — REGNUM В США сотрудник одной из авиакомпаний угнал самолет. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает NBC.

Инцидент с угоном самолета произошел в американском городе Сиэтл в аэропорту SeaTac. Сотрудник авиакомпании устроил несанкционированный взлет самолета, в котором не было пассажиров.

Известно, что самолет разбился в южной части залива Пьюджет-Саунд.

Уточняется, что самолет был похищен сотрудником авиакомпании Alaska Airlines. Марка самолета — Horizon Air Q400.

Причины, по которым сотрудником авиакомпании пошел на угон самолета устанавливаются.