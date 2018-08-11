Харьков, Украина, 11 августа, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел на первом этаже 9-этажного жилого дома в Харькове. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Игорь Лупандин.

Стена

По его словам, инцидент произошел 11 августа на улице Танкопия.

«Людей на момент взрыва в квартире не было …, — сказал Лупандин. — Из других квартир было спасено и эвакуировано 17 человек».

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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