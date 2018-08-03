Хозяйка банкетного зала в Дагестане ответит за 11 погибших при взрыве газа

Махачкала, , 15:47 — REGNUM В Дагестане завершено расследование уголовного дела по факту взрыва газа в банкетном зале «Лайли», в результате которого погибло 11 человек и еще более 20 получили ранения. Расследование признало виновной в несчастном случае, жертвами которого стали гости, пришедшие на свадебное торжество, владелицу банкетного зала.

Как сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону, взрыв бытового газа в подвальном помещении банкетного зала «Лайли» произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности. Хозяйка установила газобаллонное оборудование, не обеспечив безопасную эксплуатацию здания.

За эти действия, которые подпадают под статью УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», женщину ждет наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона в банкетном зале «Лайли» в Редукторном поселке Махачкалы произошел 1 августа 2016 года. В результате пострадали более 30 человек, в том числе несовершеннолетние. Персонал и гости неоднократно жаловались в администрацию банкетного зала на запах газа в помещении, однако меры безопасности предприняты не были. В технических помещениях и на кухне заведения отсутствовали вентиляция и окна.

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