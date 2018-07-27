Два человека стали жертвами квартирного пожара в Петербурге

Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 27 июля.

Сообщение о пожаре поступило в городские службы МЧС в 23:08 26 июля с улицы Латышских Стрелков, дом 5, корпус 1.

«В двухкомнатной отдельной квартире двенадцатиэтажного жилого дома в комнате площадью 10 кв. метров выгорела обстановка по всей площади. В 00:03 пожар ликвидирован», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

После пожара в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Причина их смерти будет установлена экспертами.

Как отмечает издание «Петербургский дневник», пожарные не могли сразу приступить к тушению огня из-за большого числа машин, оставленных во дворе.

Напомним, 24 июля в Красносельском районе Петербурга три человека погибли в результате взрыва газа, просочившегося из газового баллона в частном доме.