Таллин, 11 августа, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Фрагменты ракеты, случайно выпущенной истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon, так и не нашли в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба сил обороны Эстонии.

Defense.gov Eurofighter Typhoon

В ведомстве отметили, что специалисты проверили территорию предполагаемого места падения ракеты, однако обнаружить ее фрагменты пока так и не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа испанский истребитель в небе над Эстонией произвел ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. В результате инцидента никто не пострадал.

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