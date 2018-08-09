Минобороны Эстонии: ракету в заповеднике мы не находили

Таллин, , 01:35 — REGNUM Эстонские силы обороны продолжают искать ракету, случайно выпущенную испанским истребителем в воздушном пространстве над страной, сообщает Postimees.

Также издание, сославшись на пресс-службу минобороны Эстонии, сообщает, что слухи об обнаружении ракеты в природном заповеднике Эндла являются ложью.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что место взрыва обнаружено в заповеднике, и силам обороны известен воздушный коридор и зона в лесу, где якобы были найдены следы взрыва. Также сообщалось, что обломков ракеты в заповеднике найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа МИД России прокомментировало инцидент со случайным пуском ракеты в Эстонии и заявил, что «военный блок НАТО — бесполезный».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ об инциденте с ракетой в Эстонии: Блок НАТО — бесполезен