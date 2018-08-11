Москва, 11 августа, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Молния ударила в летевший из болгарского Бургаса в Москву пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились российские туристы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта «Внуково».

Самолет и молния

ЧП произошло в пятницу, 10 августа, перед посадкой в аэропорту «Внуково». По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, после тщательной проверки воздушное судно «сможет вернуться в строй».

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