Афины , 10 августа, 2018, 22:25 — ИА Регнум. МИД Греции намерен отозвать своего посла Андреаса Фриганаса из России, сообщает 10 августа РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в правительстве.

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Утверждается, что решение об отзыве Андреаса Фриганаса было принято лично министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, а вместо Фриганаса в Россию будет направлен другой дипломат.

Стоит отметить, что официальных сообщений по этому вопросу пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля было объявлено о намерении Афин выслать из Греции двух российских дипломатов, обвиненных во вмешательстве во внутренние дела.

МИД России 13 июля выразил греческому послу Андреасу Фриганасу решительный протест.

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