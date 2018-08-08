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Российские священники рассказали о проблемах с визами в Грецию

Политика

Вероятно причиной этому — обострение отношений между странами

Российские священники рассказали о проблемах с визами в Грецию
Афон. Греция

Москва, 8 августа 2018, 02:47 — REGNUM  Нескольким священникам Русской Православной церкви (РПЦ), собиравшимся на Афон (Греция), отказали в получении визы без объяснении причин, заявил настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Василий Биксей в интервью РБК.

Он сообщил, что обращался за визой в визовый центр, в результате чего получил отказ. Повторная подача заявки также результатов не дала. Отказ священник связывает с принадлежностью к священнослужителям РПЦ.

Другой священнослужитель, протоиерей Владимир Вигилянский, поделился с телеканалом, что в консульстве ему прямо заявили: причина отказа связана именно с его профессиональной деятельностью.

«Зря вы указали, что вы священник. Сказали бы, что пенсионер, и тоже получили бы визу на три года», — пересказывает Вигилянский слова сотрудника консульства.

Священники связывают такую позицию Греции с недавним обострением отношений страны с Россией после высылки сотрудников российского посольства из Афин.

Напомним, 11 июля власти Греции приняли решение о высылке двух российских дипломатов, а также о запрете на въезд другим сотрудникам дипведомства. Россия отвергла обвинения Греции в причастности дипломатов к незаконной деятельности и вмешательству во внутренние дела страны и пообещала дать симметричный ответ. 6 августа МИД России вручил ноту греческому послу об ответных мерах в адрес Афин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным греческих СМИ, в качестве ответной меры Россия объявила персонами нон-грата торгового представителя Греции Адамантиоса Каритианоса и служащего отдела печати и коммуникаций Андреаса Такиса.

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