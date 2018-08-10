Челябинск, 10 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Памятник Иосифу Сталину, обломки которого найдены на дне пруда в южноуральской Кусе, нужно остановить на одной из городских улиц. Так считают местные жители, заявил 10 августа на пресс-конференции активист общественного движения «Суть времени» Станислав Стафеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Станислав Стафеев ИА Красная весна Найденный в Кусе фрагмент памятника Сталину

Отправлять памятник в музей в том виде, в котором он был найден — нельзя, считают общественники. Хотя именно на этом настаивают местные власти, включая главу города Василия Васенёва. Жители активно поддерживают другое предложение — восстановить памятник и поставить его в городе.

«Ну конечно, — ответил активист на вопрос о том, хотят ли кусинцы видеть Сталина в центре города. — Они говорят, что это часть нашей истории».

Для восстановления памятника нужны остальные части. В этом деле, судя по всему, не обойтись без водолазов. Если найти фрагменты не удастся, возможен вариант частичного восстановления монумента.

«Мы планируем найти две недостающие части — правую руку и часть таза. В зависимости от итогов будем консультироваться и принимать решение — восстанавливать целиком или в виде бюста», — сказал Стафеев.

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Активист опроверг появившиеся в одном из СМИ сообщения о том, что обломки памятника якобы были им украдены. Они бережно хранятся на частной территории на поддонах. К властям нет доверия — памятник они могут и не сберечь, ведь 16 имеющихся в Кусе объектов культурного наследия попросту бесхозны. На балансе города они не находятся и фактически не защищены, отметил активист Дмитрий Пермяков.

Кусинцы, на глазах которых фрагменты памятника поднимали со дна пруда, одобряли эту затею, поддерживали, а некоторые и вовсе присоединялись к работающим на берегу людям. Действия городской администрации, которая довела ситуацию до абсурда, кусинцы критикуют. При необходимости активисты готовы провести масштабный опрос общественного мнения, пояснил Стафеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа жители Кусы обнаружили фрагменты памятника руководителю СССР Иосифу Сталину на дне спущенного городского пруда. Памятник был разбит и сброшен в пруд, предположительно, в начале 1960-х годов. После появления информации в соцсетях обломки вывезли общественники, желая в будущем восстановить монумент. За этим последовал скандал — свои права на фрагменты памятника генералиссимусу предъявили городские власти.

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