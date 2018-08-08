На Урале общественник заявляет о давлении мэрии из-за памятника Сталину

Куса, Челябинская область, , 09:32 — REGNUM В Челябинской области не прекращаются скандалы вокруг фрагментов скульптуры Иосифа Сталина, которые были найдены в городском пруду города Кусы несколько дней назад. Общественник Станислав Стафеев, который при помощи местных жителей и специальной техники извлёк обломки со дна водоёма, заявляет, что теперь администрация города оказывает на него давление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам общественника, для этого глава администрации Кусы Валерий Васенёв задействовал местную газету и обратился в полицию с просьбой провести проверку.

«Мне звонили из местного отдела полиции и попросили пояснить, что произошло. Я написал объяснительную. Однако на этом не закончилось, и мне вновь несколько раз звонили из полиции, предлагая вновь дать пояснения уже не участковому, а начальнику отдела. Я отказал, так как был занят, да и добавить к ранее данным пояснениям мне нечего», — сообщил активист общественного движения «Суть времени» Станислав Стафеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Васенёв действительно обратился в полицию, чтобы сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение фрагментов памятника Иосифу Сталину.

Напомним, что обломки памятника, который предположительно в 1956 году был разбит и сброшен на дно Кусинского пруда, были найдены 2 августа местным фотографом. Это стало возможно после того, как уровень воды в водоёме был сброшен перед предстоящим капитальным ремонтом городской плотины.

Уже 3 августа в местной интернет-газете «Жизнь района» появилась публикация о неожиданной находке. Был найден верхний фрагмент монумента. Правда, в статье не указывалось, что администрация города намерена что-то делать с найденным обломком памятника.

Узнав о находке, Станислав Стафеев 5 августа организовал соратников, представителей общественности и просто неравнодушных граждан, которые помогли отыскать ещё два фрагмента и извлечь их из водоёма.

Однако уже на следующий день в той же газете «Жизнь района» появилась публикация о том, что якобы ранее администрация района изыскивала возможность извлечь обломки памятника вместе со специалистами из местного Музейно-краеведческого центра, а не удалось сделать этого по причине отсутствия техники и рабочих рук. При этом работы по извлечению фрагментов якобы были запланированы на 6 августа.

При этом уже 5 августа после публикаций в прессе всем заинтересованным сторонам было известно, что фрагменты извлечены, а работники музея и глава администрации связались со Станиславом Стафеевым, заявив, что он якобы присвоил «себе найденные фрагменты памятника по принципу «что нашел, то мое».

В свою очередь Станислав Стафеев не видит ничего противозаконного в своих действиях, так как намерен заняться восстановлением монумента, а в дальнейшем через опросы общественного мнения и при содействии городских властей решить судьбу памятника — где и как он будет установлен.

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