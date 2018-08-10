Москва, 10 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Власти Таджикистана заинтересованы в том, чтобы торговать с Россией в рублях. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр торговли и экономического развития республики Негматулло Хикматулозода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам министра, переход на сделки в рублях будет выгоден, поскольку таким образом удастся избежать рисков от колебаний по другим иностранным валютам.

«Учитывая, что большую часть внешнеторгового оборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях», — подчеркнул Хикматулозода.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода заявил, что официально в России находятся 664 тыс. таджикских трудовых мигрантов.

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