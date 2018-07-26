В России находится более миллиона таджикистанцев

Душанбе, , 17:38 — REGNUM Официально в России находятся 664 тысячи таджикских трудовых мигрантов. Об этом сегодня, 26 июля, на пресс-конференции сообщила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

Она отметила, что это количество составляют граждане Таджикистана, которые находятся в России на законных основаниях: «Есть еще определенное количество лиц, которые имеют двойное гражданство, и уезжают в РФ как граждане этой страны и они не включены в указанную официальную статистику».

Министр прокомментировала статистику о количестве таджикистанцев, находящихся в России: «Согласно полученной от наших коллег из России информации на 30 июня 2018 года, из Таджикистана въехали 688 тысяч 22 человека, выехало — 408 тысяч 631 человек. На сегодняшний день на территории России находятся 1 миллион 121 тысяч 337 человек, но эта цифра относится ко всем гражданам Таджикистана. Не все они являются мигрантами«

Тем временем министр добавила, что Россию для работы за рубежом выбирают около 92% таджикских трудовых мигрантов. Так, за первую половину 2018 года на основе миграционных карточек за пределы Таджикистана на заработки выехали свыше 251,2 тысяч таджикистанцев. Из них более 240,7 тысяч человек направились в Россию и 6,8 тысяч — в Казахстан.

Напомним, что по итогам 2017 года было зафиксировано снижение миграционного потока из Таджикистана на 6% — на заработки отправились 487 тысяч 757 человек.

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Тем не менее, по разным оценкам на заработках в России постоянно находятся около 1 миллиона таджикскистанцев.