Москва, 10 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Смерть известного актера, режиссера, сценариста и театрального педагога Дмитрия Брусникина является большой потерей для всей российской культуры, об этом говорится в соболезновании министра культуры РФ Владимира Мединского, опубликованного 10 августа на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

По словам министра, зрители и коллеги ценили Брусникина за редкую самоотдачу и невероятную созидательную энергию, а также за умение работать на пределе и потрясающие организаторские качества.

«Его кончина — по-настоящему большая потеря для всей российской культуры. Светлая память», — говорится в телеграмме.

Напомним, актер Московского художественного академического театра Дмитрий Брусникин скоропостижно скончался 9 августа в возрасте 60 лет. По данным СМИ, в последние месяцы актер проходил курс лечения от сердечной недостаточности, врачи отмечали положительную динамику, однако 8 августа его состояние резко ухудшилось. Информация о прощании, дате и месте похорон будет объявлена позже.

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