Скончался актёр и режиссер Дмитрий Брусникин: биография

Москва, , 07:16 — REGNUM Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался 9 августа в Москве. На момент смерти ему было 60 лет, сообщили в пресс-службе театра.

По сведениям СМИ, в последние два месяца Брусникин проходил курс лечения от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.

Родился Дмитрий Владимирович Брусникин 17 ноября 1957 в городе Потсдам (ГДР) в семье военнослужащего, в 1974 году поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ), а свои первые шаги на театральной сцене он сделал в 1975 году в народном театре в Зеленограде.

В 1977 году будущий артист устроился работать машинистом сцены в Театре-студии киноактёра, а затем, в 1978 году, подал документы сразу в три театральных вуза Москвы: Щепкинское и Щукинское училища и Школу-студию МХАТ, куда в итоге и устроился — на курс, который набирал Олег Ефремов. Первой его ролью стал Александр Ульянов в спектакле «Путь».

В 1982 году Дмитрий был принят в труппу Московского художественного театра им. Чехова. Сразу после окончания Школы-студии МХАТ Брусникин начал преподавать в ней. С 1993 года он преподавал дисциплину «Актёрское мастерство».

С 1991 года артист стал членом Союза театральных деятелей России, в 2006 году ему было присвоено профессорское звание. В сентябре 2008 года Дмитрий Брусникин стал лауреатом почётного звания «Заслуженный деятель искусств России».

В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра «Практика», а с 3 мая 2018 года деятель культуры стал художественным руководителем Экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» в Москве.

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