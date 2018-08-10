Москва, 10 августа, 2018, 09:36 — ИА Регнум. .

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на нефть не смогли показать внятного восстановления на торгах 9 августа, хотя давление продавцов ослабло. Нефть марки Brent обосновалась вблизи отметки $72, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения, пока не решаясь покуситься на уровень $73, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Китай отказался вводить пошлины на импорт американской нефти, что принесло рынку небольшое облегчение. С другой стороны, игроков разочаровал отчет из США, который показал, что запасы сырой нефти сократились гораздо скромнее прогнозов. Добавим сюда повсеместный рост доллара, и получается не самая благоприятная локальная картина для роста цен», — отметил эксперт.

Сегодня Baker Hughes опубликует традиционный отчет по числу действующих буровых в Штатах. Если их количество продемонстрирует рост, давление на котировки черного золота только усилится, в том числе на фоне укрепления американской валюты.

«С технической точки зрения Brent получает важную поддержку в районе отметки $71, для пробоя которой медведям потребуется дополнительный катализатор. При позитивном сценарии ближайшее сопротивление проходит на уровне $73 — восстановление выше этой области станет сигналом об ослаблении давления продавцов», — считает Мащенко.

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