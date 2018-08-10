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Нефть пытается скорректироваться вверх

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 10 августа

Нефть пытается скорректироваться вверх
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 10 августа 2018, 07:16 — REGNUM  Нефть Brent 9 августа в Лондоне к вечеру подросла на 0,4% до $72,62 за баррель, корректируясь вверх после обвала 8 августа. Новости о том, что Саудовская Аравия восстановила ранее приостановленный экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, стала для нефтяного рынка, скорее, «медвежьей». Негатива рынку добавили вышедшие 8 августа данные о менее существенном, чем ожидалось, сокращении товарных запасов нефти в США, заявила корреспонденту заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Зато эмбарго США на поставки нефти из Ирана поддерживает нефтяной рынок и способствовало сегодня, по-видимому, его росту. На уровне в $71 за баррель располагается достаточно мощный уровень поддержки для Brent, так что можно ожидать, что ниже этой отметки нефть пока не пойдет. На рынках развивающихся стран продолжаются распродажи финансовых активов, и безотносительно антироссийских санкций динамика рубля вполне идет в русле тенденций других развивающихся рынков.

В ближайшие дни баррель Brent уйдет на уровни в $72−73,50. Общий новостной и геополитический фон для нефтяного рынка продолжает оставаться негативным.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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