Москва, 10 августа, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Рубль продолжил падение на торгах9 августа, обнов минимумы двухлетней давности. Пара доллар/рубль добралась до отметки 66,56 руб. и завершила торги над уровнем 66 руб., тогда как евро, который в моменте превышал уровень 77 руб., слегка отступил к завершению сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль, как и российские активы в целом, отыгрывают анонсированные Вашингтоном новые санкции. И учитывая масштаб грядущих ограничений, темпы падения курса валюты выглядят вполне обоснованными. Более того, пока снижение носит более сдержанный характер, нежели в прошлые периоды «предсанкционной тревоги», — отметил эксперт.

Но не только этот фактор давит на «россиянина», который также страдает от поведения доллара. Американская валюта на международной арене прорвалась к новым годовым максимумам и продолжает укрепляться к большинству конкурентов.

«Тем временем нефть никак не может восстановиться после недавнего обвала, что также оказывает определенное давление на рубль, несмотря на ослабление связи между двумя активами. Таким образом, 10 августа в последний день торговой недели инвесторы, которые в течение лета активно открывали длинные позиции по российской валюте, продолжат из этих позиций выходить, а значит, доллар может прорваться к новым высотам в направлении уровня 67 рублей», — полагает Ковалев.

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