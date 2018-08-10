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Негатив для рубля сходит на нет

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 10 августа

Негатив для рубля сходит на нет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 10 августа 2018, 07:12 — REGNUM  Доллар и евро 9 августа вечером на Московской бирже продолжили дорожать к рублю, хотя темпы ослабления рубля замедлились. Доллар вырос к рублю на 1,9%, до 66,202 руб., таким образом, рубль упал до уровней ноября 2016 года. Евро подорожал к рублю чуть меньше, на 1,6%, до 76,587 руб., хотя в первой половине торгового дня темпы роста евро к рублю обгоняли темпы укрепления доллара, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Снижение рубля 9 августа продолжалось из-за объявления властей США о введении нового пакета антироссийских санкций с 22 августа. Новый санкционный пакет, связанный с не имеющим к США никакого отношения надуманным делом Скрипаля, запрещает американским компаниям экспорт продукции двойного назначения в Россию, в том числе микроэлектроники и авионики для гражданской авиации. Однако фактически экспорт продукции двойного назначения из США в Россию уже давно ограничен.

В США также обещают через три месяца ввести новые санкции против России, подразумевающие запрет «Аэрофлоту» на прямые рейсы в США и запрет экспорта практически всей американской продукции в Россию, за отдельным исключением. Похоже, что вчера к вечеру этот негатив был уже отыгран рынком, и рублевые пары начали успокаиваться.

На Интерконтинентальной лондонской товарной бирже 9 августа нефть Brent немного выросла, и к 18:00 мск ее рост составил 0,4%, баррель стоил $72,62. Индекс российских гособлигаций RGBI 9 августа к 18:00 мск понижался на 0,68%, негативные новости о санкциях, видимо, напугали спекулянтов, прежде всего иностранных, которым, по данным ЦБ РФ, принадлежит 28% всех выпущенных российских госбумаг. В ближайшие дни курс доллара будет находиться в рамках 65,50−66,50 руб. В свою очередь, евро ожидаем увидеть на уровнях в 76−77 рублей.

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