Москва, 9 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Новые санкции США в отношении России будут действовать «против той цели, которую заявляет американский истеблишмент», считает глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

Очередные антироссийские меры Вашингтона усилят консолидацию российского общества и «сработают на ещё большее импортозамещение и большую опору на собственные ресурсы», заявил депутат в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, как полагает Аксаков, санкции Соединённых Штатов нанесут серьёзный вред международной торговле, отношениям между Москвой и Вашингтоном и международным отношениям в целом.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне госдепартамент США анонсировал введение новых санкций в отношении Москвы — якобы за применение Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

В начале августа группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США проект «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию. Документ предусматривает как реализацию мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», так и введение дополнительных санкций.

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