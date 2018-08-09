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Власти РФ дадут адекватный ответ санкциям США по закону о контрмерах

Экономика

США намерены ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей»

Власти РФ дадут адекватный ответ санкциям США по закону о контрмерах
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 9 августа 2018, 10:08 — REGNUM  В Госдуме уверены, что российские власти дадут адекватный ответ на санкции, которые намерена ввести Америка из-за «дела Скрипалей», передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

«Что касается возможной реакции России, это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По словам депутата, законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях.

Администрация президента США Дональда Трампа с 22 августа введет новый пакет санкций против России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва уже уведомлена о новых ограничениях.

Госдума ранее приняла закон, дающий президенту РФ широкие возможности по введению мер в отношении стран, предпринявших недружественные шаги, а также в отношении государств, их поддержавшим.

Читайте развитие сюжета: Слуцкий: Новыми санкциями США признались в провокации в Солсбери

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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