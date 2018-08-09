Москва, 9 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. «Антитабачное» законодательство принято и используется органами государственной власти, а также контролирующими органами от проверки до проверки, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

«Вызвано это отсутствием системного подхода по контролю за ограничениями при реализации табачной продукции. И граждане, и юридические лица в целом не заинтересованы в соблюдении указанных ограничений», — поясняет юрист.

По его словам, граждане России продолжают следовать своим привычкам, и, несмотря на то, что знают о запретах, нарушают закон, так как в большинстве случаев противоправные действия остаются безнаказанными.

Что касается юридических лиц, то они заинтересованы в нарушении закона, так как это может увеличить их доходы, заключает эксперт.

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Напомним, привлечь в ответственности за нарушение антитабачного закона Роспотребнадзор может как физические, так и юридические лица. Ранее сообщалось, что за пять лет действия закона — с 2013 года, за нарушения норм антитабачного законодательства привлекли к ответственности порядка 70 тыс. правонарушителей.

Только за первое полугодие 2018 года к административной ответственности были привлечены более 5,1 тыс. нарушителей: 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя и 1439 юридических лиц. Общая сумма назначенных штрафов за этот период составила более 70 млн рублей.

В целом жители России поддерживают антитабачные запреты: 84% граждан РФ одобряют запрет на курение в кафе, на вокзалах и в аэропортах, запрет курить в электричке и на работе — 77% и 68% соответственно.

Согласно вступившему в силу в 2013 году Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещена реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных законодательством.

Также запрещается реклама и стимулирование продажи табака или потребления табака, демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь созданных и предназначенных для детей теле‑ и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео‑ и кинохроникальных программах.

В магазинах, согласно нормам, запрещено торговать табаком с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними.

Физическим лицам грозит административный штраф за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (до 3 тыс. рублей) и за курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, где это запрещено (также до 3 тыс. рублей).