Москва, 9 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В начале текущей недели американский доллар торговался на уровнe 63,-63,30 рублей. 8 августа после заявлений о том, что очередной пакет санкций против России будет введен в ближайшее время, рубль заметно ослаб и «американец» преодолел отметку 65 рублей за доллар. Сегодня, 9 августа, с утра негативная динамика продолжилась и уже к 11: по мск доллар подскочил к уровню 66,50 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Роман Султанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Как уже не раз бывало, все началось с очередного громкого заявления Трампа. В среду, 8 августа, президент США заявил, что Россия вмешивается в дела США и это необходимо прекратить. Данное заявление не оставляет инвесторам сомнения в том, что в ближайшее время на российские компании могут посыпаться еще дополнительные санкции не только от США, но и от их европейских союзников», — пояснил эксперт.

Проведенный накануне аукцион ОФЗ также оказался неудачным. Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков на 13,1 млрд рублей из 25 млрд рублей. В условиях резкого роста рисков биржевики требуют более высоких доходностей, а также пока занимают выжидательные позиции, не торопясь с покупкой новых выпусков ОФЗ.

«9 августа Центральный Банк РФ опубликует объем международных резервов России. 10 августа выйдут квартальные данные по ВВП РФ. Прежние (от 18.06.2018) показатели составляли 1,3%. Учитывая введенные санкции по отношению к России существует большая вероятность, что ВВП снизится. Сегодня же в США выйдет важный показатель «Базовый индекс потребительских цен». Прогноз его остается без изменений — 0.2%, если данные окажутся выше ожидаемых, то с 10 на 111 августа доллар США может подорожать с 66 до 67 рублей», — считает Султанов.

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