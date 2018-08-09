Тель-Авив, Израиль, 9 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Под удар израильской авиации на территории сектора Газа попали более сотни палестинских военных объектов, сообщает 9 августа пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Истребитель сбрасывает бомбы

«Сегодня наши вооружённые силы атаковали более сотни стратегически важных военных объектов террористической организации ХАМАС в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://twitter.com/idfonline/status/1027377669904719872

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела израильскими вооруженными силами позиций партии ХАМАС в секторе Газа погибли два человека. Власти Израиля заявили, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС.

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