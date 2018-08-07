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Израиль обстрелял сектор Газа: есть погибшие

Политика

Тель-Авив утверждает, что это был ответный огонь

Тель-Авив, 7 августа 2018, 12:22 — REGNUM  В результате обстрела израильскими вооруженными силами позиций партии ХАМАС в секторе Газа, погибли два человека, сообщает 7 августа Reuters.

Тель-Авив заявил, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС. Огонь израильской стороны, если верить представителям еврейского государства, велся по позициям, с которых была осуществлена атака.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: Тишина в секторе Газа: ХАМАС согласен на перемирие с Израилем

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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