Израиль обстрелял сектор Газа: есть погибшие

Тель-Авив, , 12:22 — REGNUM В результате обстрела израильскими вооруженными силами позиций партии ХАМАС в секторе Газа, погибли два человека, сообщает 7 августа Reuters.

Тель-Авив заявил, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС. Огонь израильской стороны, если верить представителям еврейского государства, велся по позициям, с которых была осуществлена атака.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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