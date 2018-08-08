Минск, 8 августа, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В офисах крупнейшего белорусского новостного портала tut. by продолжаются обыски. Об этом сообщила администрация ресурса.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Обыск

Отмечается, что правоохранители утром 8 августа закончили обыскивать редакцию tut. by, однако в других подразделениях компании работа сотрудников МВД Белоруссии продолжается. Оперативные мероприятия ведутся в связи с уголовным делом, возбуждённым по фактам нелегального доступа к компьютерной сети «БелТА».

Как сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено после обращения агентства «БелТА», представители которого заявили, что к информационным ресурсам «БелТА» был многократно осуществлен несанкционированный доступ.

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