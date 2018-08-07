В белорусском издании TUT.BY начались обыски

Минск, , 11:14 — REGNUM Двух журналистов белорусского издания TUT. BY и журналиста «БелаПАН» задержали в Белоруссии, сообщает 7 августа TUT.BY.

Согласно сообщению, следственные органы начали уголовное дело по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации указанными информагентствами. Дело было возбуждено после обращения агентства «БелТА», которое заявило, что к его информационным ресурсам был осуществлен несанкционированный доступ.

Отмечается, что в офисе агентства TUT. BY проходят офисы, несколько этажей здания, где расположен офис, оцеплены полицией. К уголовному делу привлекли должностных лиц издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН» и ООО «ТутБай Медиа».

Напомним, ранее в Эстонии на 12-й Международной конференции Леннарта Мери «Следующие сто лет» белорусского журналиста лишили аккредитации после того, как он попросил посоветовать ему «какого-нибудь русскоязычного спикера».