Москва, 8 августа, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Взгляд чешского сенатора Ярослава Доубравы на события на Украине — это взгляд человека, который предпочитает приехать и увидеть все своими глазами, а не через осколок кривого западного зеркала, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Прорва

Ранее сенатор заявил, что финансовые средства, направленные в качестве финансовой помощи Украине, проваливаются в «черную дыру». Украинские олигархи борются за «финансовые потоки», а обычные граждане страны вынуждены жить в нищете.

Сенатор Ярослав Доубрава входит в одно из региональных чешских движений, его можно назвать ярким представителем чешского местного самоуправления. То есть можно сказать, что это человек, который не построил свою профессиональную карьеру на внешней политике.

Но, в отношении Украины и Крыма его можно назвать объективным человеком, потому что уже несколько раз он бывал в Крыму. Если мне не изменяет память, Доубрава даже принимал участие наблюдателем на выборах в народных республиках Донбасса — Донецкой и Луганской.

И тут можно сказать, что мы видим перед собой человека, который смотрит на эти места без идеологических предубеждений. Он смотрит взглядом человека, которому в глаз не попал осколок зеркала западного глобалистского тролля, который заставляет представлять мир в искаженном виде.

Те люди, которые более-менее адекватно оценивают ситуацию как на Украине, так и в Донбассе и Крыму, не услышат в словах сенатора ничего нового. Потому что, действительно, это «черная дыра», действительно, Крым развивается.

Кстати, этот сенатор в интервью чешской газете Parlamentni Listy («Парламентскиелисты») сделал такое интересное замечание. Когда он поселился во время одного из визитов в Крым в новом отеле, он увидел, что рабочие не спали двое суток. Доубрава спросил, зачем им так себя утруждать, на что рабочие ответили — «мы работаем на себя, мы работаем на возрождение Крыма».

Он говорит довольно откровенно, и, конечно, это вызовет зубовный скрежет у тех деятелей в Чехии, которые построили свою карьеру и свой бизнес на подчинении интересам глобальных элит. Другое дело, что эти глобальные элиты, как ни крути, находятся в глухой обороне. Их атакует президент США Дональд Трамп. И атакует по всей Европе.

Взгляд Доубравы, я думаю, интересен чешским читателям. А в контексте прошедшего в России ЧМ-2018 по футболу, на который приехали десятки тысяч людей и увидели все своими глазами, позиция чешского сенатора, который бывал в Крыму, в Донбассе и на Украине, будет постепенно приобретать популярность.

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