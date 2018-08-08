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Чешский сенатор об Украине: «Деньги исчезли в черной дыре»

Политика

Украинские олигархи борются за «финансовые потоки»

Прага, 8 августа 2018, 08:12 — REGNUM  Финансовые средства, направленные в качестве финансовой помощи Украине, проваливаются в «черную дыру». Об этом сообщил чешский сенатор Ярослав Доубрава в интервью агентству Parlamentri Listy.

По его словам, украинские олигархи борются за «финансовые потоки», а обычные граждане страны вынужденны жить в нищете.

При этом чешский сенатор добавил, что Украина деньги, скорее всего, уже не вернет.

«Эти деньги исчезли в черной дыре, — отметил Дубрава. — Я не думаю, что их когда-нибудь вернут».

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