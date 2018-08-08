Москва, 8 августа, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Котировки нефти 7 августа смогли продолжить восстановление и закрепились над уровнем $74, поставив перед собой следующую цель — отметку $75, до которой Brent едва не дотянулась накануне. Покупатели оживились во многом благодаря ослаблению доллара на Форексе, который перешел к коррекции после приличного рывка вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В остальном на рынке продолжают господствовать два основных фактора, которые периодически перевешивают друг друга. Это опасения, связанные с потенциальной блокировкой экспорта иранской нефти из-за санкций, а также страхи по поводу торговой войны и ее последствий для мирового спроса, особенно со стороны КНР», — пояснил эксперт.

Тем временем из США продолжают поступать обнадеживающие сигналы. По данным API, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на целых 6 млн баррелей, это вдвое выше прогнозов. Если официальный отчет от минэнерго США подтвердит столь высокий результат, это станет локальным катализатором для Brent.

«Если говорить о технической картине, то можно отметить, что в настоящий момент цена застряла между 50‑ и 20-дневными скользящими средними, которые выполняют функцию локального сопротивления и поддержки соответственно. Для сохранения боевого настроя Brent нужно как можно раньше протестировать уровень $75 и нацелиться на $75,20. Однако если беспокойство по поводу торговых войн снова вернется в центр внимания, давление на цены возобновится, и этот сценарий не реализуется в ближайшие дни», — полагает Мащенко.

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