Нефть толкает вверх сокращение добычи

Москва, , 07:16 — REGNUM Нефть марки Brent 7 августа продолжила расти и подорожала на 1,17%, до $74,52 за баррель. Росту цены на нефть способствовал целый ряд факторов. Агентство Reuters распространило предварительные данные о том, что Саудовская Аравия в июле вместо увеличения добычи нефти в рамках соглашения «ОПЕК+», наоборот, сократила добычу на 200 тыс. баррелей в сутки. Информацию пока в самой Саудовской Аравии не подтвердили, но на рост цены нефти она уже оказала влияние, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Другим фактором роста стало полномасштабное возобновление санкций США против Ирана с 6 августа. Сегодня, 8 августа, в 17:30 мск будут опубликованы данные министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 3,37 млн баррелей, и эти ожидания также стимулируют рост цены черного золота.

В ближайшие дни цена барреля Brent останется в коридоре $74−75. Однако до конца недели рост, продолжится, особенно если запасы нефти в США сократятся больше ожиданий, и тогда цена нефти марки Brent переместится в коридор $75−76 за баррель.