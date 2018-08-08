Вашингтон, 8 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Документ с предложениями в сфере стратегической безопасности получил во время встречи в Хельсинки глава США Дональд Трамп от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американская газета Politico.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Записка, озаглавленная как «Диалог по проблеме контроля над вооружениями», была передана Трампу в ходе двухчасовой беседы с глазу на глаз. Речь идет об инициативах по взаимному разоружению.

Москва, отмечает издание, заявила о готовности нормализовать отношения двух стран в области контроля над вооружениями. Например, продлить на пять лет действие договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает ядерный потенциал стран. Договор был подписан в 2010 году, истекает в 2020 году и может быть продлен на пять лет по обоюдному желанию сторон.

Еще одно предложение российской стороны — заключить новый договор, который бы ограничил размещение оружия в космосе. В записке говорится о возможном механизме консультаций, проведении переговоров в формате «2+2» с участием министров обороны РФ и США и глав внешнеполитических ведомств.

Москва также предлагает начать консультации с целью выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

В Белом доме отказались комментировать подлинность документа, оказавшегося в распоряжении издания. Вместе с тем Владимир Путин по итогам переговоров с Трампом заявлял о переданной американской стороне записке с рядом конкретных инициатив по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.

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