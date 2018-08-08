Москва, 8 августа, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Топливная эпопея последних нескольких месяцев уже принесла России многомиллиардные убытки. О том, почему новый скачок цен на бензин вовсе нельзя исключать из прогнозов, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Снижения цен на российском топливном рынке не произошло, несмотря на уверения Росстата о наличии такового снижения. Максимальное снижение цены составило (в Назрани) 1,9%. На остальных автозаправках в 20 региональных центрах снижение было меньше. На этом фоне в пяти крупных городах России цены на бензин ползут вверх.

Попытка вручную затормозить рост цен через обращение к нефтяникам в июне 2018 года временно притормозила развитие топливного ценового бедствия. Но спекуляции со стороны крупных торговых посредников вкупе с поэтапным снижением экспортных пошлин могут вновь перекосить ситуацию на рынке и значительно ударить по топливной инфраструктуре России. Дефицит наливных мощностей в удаленных регионах уже начал сказываться. Что будет дальше?

Читайте подробности: Неукротимое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах

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