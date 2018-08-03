Неукротимое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 10:47 — REGNUM

Каких-то серьезных изменений на российском топливном рынка за прошедшую неделю не произошло: особенно умиляет заявленное Росстатом двухкопеечное снижение цен на бензин на автозаправках 20 региональных центров (более всего цены на него снизились в Назрани — на 1,9%, Севастополе — на 0,7%, Оренбурге и Симферополе — на 0,5%).

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В то же время в пяти столицах России бензиновые цены снова пошли в рост (более всего они выросли в Ленинградской области и Магадане — на 0,4%).

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерациина 30 июля 2018 года Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,32 41,51 44,58 49,82 44,46 Центральный федеральный округ 43,77 41,77 45,12 50,87 44,02 Белгород 43,28 41,74 44,62 49,64 44,39 Брянск 42,76 41,82 44,35 48,72 44,69 Владимир 43,08 41,57 44,64 48,85 45,28 Воронеж 44,62 42,54 45,66 49,34 43,89 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,13 Кострома 42,29 41,26 43,26 45,95 43,66 Курск 44,22 41,99 44,85 49,68 44,35 Липецк 43,49 41,88 45,15 49,55 44,32 Московская область 43,76 41,58 44,96 51,19 43,81 Орел 44,27 42,27 44,54 49,87 44,73 Рязань 42,13 40,94 43,59 49,70 43,69 Смоленск 43,21 41,47 44,75 47,63 44,00 Тамбов 42,81 41,63 44,42 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,42 42,05 44,87 50,80 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,70 42,31 45,86 51,36 44,18 Северо-Западный федеральный округ 43,82 41,73 44,90 51,48 45,33 Петрозаводск 42,21 41,00 44,02 49,10 45,49 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,19 42,38 44,43 48,70 45,63 Калининград 45,31 43,06 45,54 51,87 45,17 Ленинградская область 43,12 41,67 44,47 51,32 44,52 Мурманск 44,21 42,25 45,13 47,90 47,49 Великий Новгород 43,69 40,93 43,94 51,71 44,56 Псков 43,43 40,95 44,17 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,59 41,80 45,10 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,68 42,94 46,25 50,55 44,07 Майкоп 44,70 43,29 46,75 52,55 43,67 Элиста 43,90 42,80 45,04 … 43,18 Симферополь 48,53 46,36 48,53 55,34 48,03 Краснодар 44,83 42,92 46,28 50,04 43,41 Астрахань 43,63 42,17 45,46 48,66 43,49 Волгоград 43,59 42,17 45,51 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,15 42,95 46,09 50,42 43,72 Севастополь 46,47 45,58 47,28 54,99 46,98 Северо-Кавказский федеральный округ 44,45 42,74 45,76 49,62 42,18 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,46 Назрань 41,93 40,69 42,67 … 36,40 Нальчик 45,61 42,70 46,23 51,53 43,91 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,38 42,84 44,93 51,33 42,48 Грозный 42,63 41,48 43,48 46,73 38,85 Ставрополь 44,48 42,99 46,49 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,64 40,96 43,96 49,26 43,67 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 43,08 42,06 44,09 50,02 44,42 Саранск 41,78 40,06 43,80 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,99 41,19 44,06 51,00 44,51 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,42 Пермь 43,34 41,21 44,24 49,33 44,45 Киров 42,98 41,96 44,46 50,95 44,63 Нижний Новгород 43,34 41,07 44,21 48,17 43,63 Оренбург 43,16 41,33 44,67 49,09 45,21 Пенза 42,33 40,84 43,86 48,17 43,26 Самара 43,31 41,20 44,10 50,47 42,99 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 42,08 40,42 43,28 48,45 44,32 Курган 41,54 39,78 42,63 46,30 43,53 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 43,04 40,89 43,76 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 40,80 40,40 41,70 … 43,80 Челябинск 40,76 39,42 42,69 47,75 43,52 Сибирский федеральный округ 41,80 40,50 42,82 46,47 45,02 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,16 40,17 42,44 45,84 44,78 Кызыл 43,90 43,15 44,66 48,32 48,47 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 40,99 40,29 42,20 46,49 43,66 Чита 43,81 42,45 44,31 46,92 48,32 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,95 40,10 42,56 46,92 44,17 Новосибирск 41,54 40,29 43,24 47,54 45,54 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,66 39,93 41,99 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,08 42,96 45,01 46,61 47,98 Якутск 51,85 51,38 51,93 53,12 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,76 Хабаровск 41,69 41,15 43,00 43,24 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 48,84 47,36 51,10 … 54,16 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

В Санкт-Петербурге (равно как и в Москве) цены на АЗС в среднем не изменились, но Северная столица отметилась одним знаковым комментарием.

Если ранее в ФАС РФ предпочитали отмалчиваться о причинах бензинового ажиотажа (хотя президент Владимир Путин в ходе майской «прямой линии» прямо указывал на недоработку регуляторов), то накануне, 2 августа, заместитель главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вячеслав Тукаев признал, что взлетевшие цены на бензин связаны с «перевесом в пользу заграницы». Также он сообщил о закрывшихся частных заправках.

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Ранее признанием отличился также бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, заявивший, что рост цен на бензин в России был вызван «пересменкой» в правительстве, «которой воспользовались нефтяники».

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Тем временем аналитический центр «Независимого топливного союза» уже подсчитал, во что обошёлся рынку этот манёвр от «переменки»:

"В мае 2018 года убытки топливного рынка России из-за диспаритета розничных и оптовых цен составили более 12 млрд рублей. При этом независимые операторы (им принадлежит 60% АЗС в России, прим. ИА REGNUM) потеряли порядка 3,4 млрд рублей, а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составили порядка 9,3 млрд рублей».

В июне 2018 года «ручное управление» российского правительства (в Минтопэнерго попросили нефтяников заморозить цены на АЗС, увеличить объемы поставок моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в обмен на снижение акцизов на бензин и дизельное топливо) позволило уменьшить диспаритет цен и привести маржинальность АЗС к нулевым значениям. Однако эксперты по-прежнему считают, что ситуация на топливном рынке остается тяжелой.

Прежде всего, из-за отсутствия комплекса экономических мер по стабилизации нефтяного рынка. Также не решена проблема так называемых вторичных продаж на бирже СПбМТСБ.

«Имеются в виду спекуляции со стороны крупных торговых посредников на биржевых базисах НПЗ. Как мы понимаем, это неизбежно влечет за собой рост оптовых цен. Когда трейдер, используя специализированное ПО, выкупает у нефтяной компании объемы и, пользуясь нехваткой продукта, через несколько секунд снова выставляет их на продажу в том же окне, но уже по более высокой цене. В этих условиях маржа перепродаж может доходить до нескольких тысяч рублей на тонне», — пояснили в Независимом топливном союзе.

Известно, что в конце июля 2018 года его руководство в очередной раз обратилось к антимонопольщикам с просьбой принять меры по недопущению перепродаж финансовыми спекулянтами. Поможет ли?

Что касается последствий завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (соответствующий проект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении), то президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов отметил, что предполагаемое в нём повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и поэтапное снижение экспортных пошлин вплоть до нулевых значений при параллельном росте акцизов на бензин приведет к росту привлекательности экспорта.

«С учетом роста НДС, это может привести к новым скачкам цен на моторное топливо на внутреннем рынке», — полагает Павел Баженов.

В таком случае правительству вновь придётся вводить «заморозку» цен, но, учитывая озвученную выше сумму убытков, слабо верится, что независимая розница сможет её пережить. А исчезновение порядка 60% текущей топливной инфраструктуры страны может привести к дефициту наливных мощностей для отечественного автотранспорта, прежде всего, в удаленных регионах (что уже наблюдается на Сахалине), что также отразится на ценах на моторное топливо.

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И ещё: никто — ни нефтянники, ни чиновники не говорят о том, что взлетевшие цены на бензин в розницу будут снижены. А отвечать за «пересменку», выходит, некому?

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