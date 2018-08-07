Буэнос-Айрес, 7 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. 7 августа в столице Аргентины пройдет очередной марш против экономической политики правительства Маурисио Макри и Международного валютного фонда (МВФ), передает телеканал TeleSur.

Elvert Barnes Остановите МВФ!

Участники марша «За хлеб и труд» пройдут через центральные улицы Буэнос-Айреса и остановятся перед президентским дворцом Каса Росада. Акция организована различными общественными организациями и в первую очередь направлена на отказ от политики бюджетной корректировки, которая влечет за собой строгую экономию и увольнения.

«Мы верим, что всем обществом сможем продемонстрировать наше несогласие на правительственную политику корректировки», — сказал лидер общественной организации Barrios de Pie Даниэль Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной Аргентина погрузилась в экономический кризис и запросила помощи МВФ. МВФ согласился выделить крупнейший в истории Аргентины кредит в размере $50 млрд при условии серьезного пересмотра бюджета.

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