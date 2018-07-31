Экономические реформы в Аргентине встречают понимание в БРИКС

Буэнос-Айрес, , 14:18 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри сделал заявление по итогам своего участия в недавно завершившемся саммите формата БРИКС плюс в Йоханнесбурге, сообщает 31 июля Синьхуа.

Аргентинский лидер считает, что несмотря на трудности, переживаемые экономикой его страны, главы стран БРИКС, с которыми он встречался в ЮАР, выражают поддержку экономической стратегии развития Аргентины и позитивно смотрят на ее перспективы.

В настоящее время страна борется с высокой инфляцией, которая достигла 16% в год; девальвируется аргентинская валюта, отмечаются многие другие проблемы. На этом фоне администрация Макри проводит масштабные экономические реформы, которые контролируются МВФ, оказывающим стране финансовую помощь в виде займа размером в 50 млрд долларов.

Напомним, что саммит БРИКС в одном из форматов которого участвовали лидеры Аргентины и ряда других стран, прошел в Йоханнсебурге 25−27 июля. В настоящее время Буэнос-Айрес готовится к приему очередного саммита «Группы двадцати», который пройдет 30 ноября — 1 декабря 2018 года.