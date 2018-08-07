Москва, 7 августа, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Переход чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны на базе операционной системы Sailfish от «Ростелекома» — это с технической стороны, может быть, и неплохо, однако непонятно, почему чиновники не могут оплатить себе гаджеты сами, задается вопросом программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Kārlis Dambrāns Планшет с Sailfish

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что переход восьми миллионов чиновников и работников госкомпаний на смартфоны на базе операционной системы Sailfish от «Ростелекома» потребует свыше 160 млрд рублей. Более половины этой суммы будет выделено из федерального и местных бюджетов.

Ничего не хочу сказать про операционную систему Sailfish, наверное, она вполне может быть конкурентна и успешна на рынке. Хотя, мало кто видел её в глаза, но нет оснований считать, что она плоха.

Вообще, проблема тут не технического характера, а скорее в принципе. Если она всё же хороша, то зачем нужны такие меры по стимулированию в виде покупки телефонов за счёт государственного бюджета на всех чиновников?

Фигурирует цифра в 13,1 тыс. рублей за обслуживание одного смартфона в год. А совокупные затраты на переход 8 млн чиновников на отечественную мобильную платформу оцениваются в 160 млрд рублей в срок с 2019 по 2021 год.

А что, чиновники на айфонах не посидят? Надо обязательно выдать 160 млрд рублей Ростелекому? Это чья-то злая шутка? А может было бы всё-таки правильнее, чтобы чиновники сами покупали себе телефоны?

Да, понятно, что создание собственной ОС — это очень трудозатратное и дорогое удовольствие. Но, она ведь даже не с нуля делается. Она фактически куплена у финской компании и как-то там доработана. Это не отечественная разработка в полном смысле этого слова, даже если по закону числится как отечественная.

И теперь всей стране за счёт бюджета предложено отбить затраты на её приобретение и на годовые бонусы топ-менеджеров Ростелекома? Чудо как хорошо!

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