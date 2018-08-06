Отечественная операционная система для смартфонов не повысит безопасность

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Выделение 160 млрд рублей на внедрение отечественной операционной системы для смартфонов не повысит безопасность, потому что ОС — лишь один из десятков компонентов системы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 августа, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что переход восьми миллионов чиновников и работников госкомпаний на смартфоны на базе операционной системы Sailfish от «Ростелекома» потребует свыше 160 млрд рублей. Более половины этой суммы будет выделено из федерального и местных бюджетов.

С точки зрения государственного управления такая мера — бессистемна и малоэффективна. ОС — лишь один из десятков компонентов общей системы, причем не самый необходимый. Обеспечивать безопасность на одном отдельно взятом элементе — это как мертвому припарка.

К примеру, на самих сетях связи у нас до сих пор используется в том числе и американское оборудование. Возможно, смысл выделения таких больших средств — дать кому-то заработать.

Решить поставленную проблему в одну секунду просто невозможно. Единственный вариант — китайский путь, но он требует десятилетий: возвращаться к собственному производству, и не просто наклеивать другие ярлычки, а реально все от начала до конца производить самим.