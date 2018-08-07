Москва, 7 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В России с 7 августа вступает в силу упрощенная процедура получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Парламентская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Лицам, претендующим на социальную льготу, больше не потребуется предоставлять справку о составе семьи. Задекларировать всех своих родственников теперь можно самостоятельно при подаче заявления на предоставление субсидии.

Предполагается, что проверять достоверность внесённых гражданином сведений уполномоченные органы будут в рамках выборочных проверок. Соответствующие запросы могут быть направлены в управляющие компании, ТСЖ и так далее.

Если в ходе такой проверки будет установлено, что информация неверна, данные об этом будут направлены в полицию. Нарушителям придётся вернуть государству компенсацию в том случае, если льгота была получена незаконно.

Напомним, что до настоящего времени для получения справки о составе семьи приходилось обращаться в управляющую компанию или ЖЭК, на что уходило до нескольких дней. При этом в отдельных случаях граждан могли обязать документально подтвердить причины изменения состава семьи, а при необходимости и предоставить копии судебных актов о признании родства.

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