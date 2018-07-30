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Подписан закон, освобождающий семьи с инвалидами от взносов за капремонт

Экономика

Компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50%, а старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов

Подписан закон, освобождающий семьи с инвалидами от взносов за капремонт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плата за коммунальные услуги

Москва, 30 июля 2018, 10:45 — REGNUM  В России с 2019 года будут полностью или частично освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт собственники жилья в возрасте от 70 лет и семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры или неработающие инвалиды I и II группы. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, с 1 января 2019 года региональные власти начнут возмещать расходы на капремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 или 80 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. По закону, компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50%, а старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия») заявил, что в регионах будет проведена разъяснительная работа для того, чтобы научить граждан правильно подавать заявления на получение региональных компенсаций на капремонт.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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