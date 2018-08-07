Токио, 7 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Несмотря на то что японские официальные лица неоднократно указывали, что страна никогда не будет обладать ядерным оружием, полностью такую возможность исключать не стоит, пишет Робберт Э. Маккой в статье для Asia Times.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

Так, японское государство, обладающее, по некоторым данным, достаточным количеством плутония для создания до 6 тыс. ядерных зарядов, находится в сложной геополитической обстановке, на фоне чего актуальным остается вопрос, каким образом отреагирует Токио, если Северная Корея откажется от ядерного разоружения.

Необходимо отметить, что Токио вел разработку ядерного оружия еще до окончания Второй мировой войны. Лишь благодаря уничтожению во время бомбардировки японской столицы 9 и 10 апреля 1945 года ключевой инфраструктуры обогащения урана, а также сдачи в плен после капитуляции Германии немецкой подводной лодки, перевозившей 560 кг оксидов урана, удалось лишить японскую ядерную программу столь необходимого ей делящегося вещества.

Но и после капитуляции Япония не отказалась от возможности создать ядерное оружие. Так, ядерная политика страны с 1969 года, о чем стало известно только благодаря сливу информации в 1994 году, заключается в том, чтобы придерживаться курса отказа от обладания ядерным оружием, но сохранять при этом технологический и производственный потенциал, благодаря которому в случае необходимости никто не сможет помешать стране создать ядерное оружие.

С помощью такого маневра, известного как «техническое сдерживание», Япония может говорить о соблюдении принципа ядерного нераспространения, но в то же время демонстрировать намерение производить эти виды вооружений в случае необходимости.

Кроме того, послевоенная конституция страны также не запрещает стране обладать этим разрушительным потенциалом. Такое требование указывается в основном законе о ядерной энергетике, согласно которому Токио не обладает, не производит и не размещает ядерное оружие на территории страны. Тем не менее этот закон, как и существующая ядерная политика, могут быть легко отменены в случае «экстраординарных событий», в том числе отказа Пхеньяна от ядерного оружия и ракетной программы.

И хотя пока политической воли сделать этот шаг нет, у страны очевидным образом имеются материалы, а также технический и экономический потенциал, необходимые для создания ядерного оружия. По данным экспертов, для этого Токио потребуется от полугода до пяти лет.

Сейчас же эта политическая воля может появиться не только из-за КНДР, но и ввиду сомнений союзников США в приверженности Вашингтона их безопасности, особенно в плане надежности ядерного зонтика в Северо-Восточной Азии. Поэтому в скором времени Япония может почувствовать необходимость применить свое «техническое сдерживание» на практике. И даже если Токио и пойдет на сокращение своего запаса плутония, у него будет достаточно делящегося вещества для создания нескольких ядерных зарядов.

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Напомним, ранее, 6 августа, исполнилось 73 года со дня первой в истории ядерной бомбардировки — уничтожения города Хиросима. На традиционной церемонии в Парке мира звучали призывы к миру, свободному от ядерного оружия. Собравшиеся также ровно в 8:15 почтили память всех жертв того нападения. В свою очередь, мэр города Кадзуми Мацуи указал на необходимость сделать все, чтобы трагедия Хиросимы не повторилась.