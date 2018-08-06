Можно ли простить американцам испепеление Хиросимы?

Анатолий Кошкин, , 12:17 — REGNUM

6 августа мир будет в 73-й раз отмечать событие, память о котором сохранится на все времена существования истории человечества — варварское испытание на людях атомного оружия в японском городе Хиросима. Автору этих строк много раз доводилось бывать в этом городе. И каждый раз посещать Парк мира с монументом, на котором начертано: «Пусть ваши души упокоятся, зло больше не повторится». А затем в который раз проходить в сумрачном Музее атомной бомбардировки вдоль ужасающих экспонатов и заставляющих содрогнуться восковых фигур бредущих после взрыва с отрешенными лицами женщин и детей, у которых кожа отделилась от плоти и свисает лохмотьями с рук, ног, тела и головы. Тут же высеченные бетонные ступеньки, на которых осталась тень сидевшего на них человека. Это трудно представить, но при атомном взрыве в Хиросиме находившиеся в эпицентре люди в прямом смысле слова испарились, оставив после себя только тени.

На созданном всемирно известным японским архитектором Кэндзо Тангэ надгробии — кенотафе (надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила) — атомное уничтожение десятков тысяч невинных простых людей, женщин, детей, стариков, прямо названо злом. Но ни в Парке мира, ни в Музее посетители не увидят и не услышат упоминания о том, кто и зачем совершил это зло. И на ежегодных траурных церемониях поминовения погибших в Парке мира с приглашением зарубежных делегаций в речах упоминания тех, кто совершил беспрецедентное злодеяние, не услышишь. Выступающие «политкорректно» говорят о том, что прилетел самолет и была сброшена атомная бомба. А то, что самолет был американский и взрыв был вызван не военной необходимостью, а стремлением громко с чувством превосходства и бахвальства объявить человечеству об овладении США позволяющим претендовать на господство в мире всесокрушающим оружием, а заодно испытать это новое оружие на тысячах живых людей, в остающейся оккупированной Японии вспоминать не принято.

На встрече с мэром Хиросимы Кадзуми Мацуи принимавшая участие в церемонии поминовения жертв атомной бомбардировки по случаю 70-летия совершенного США по сути локального геноцида японцев российская делегация спрашивала, отчего японцы стесняются называть американцев виновниками ужасающей трагедии. Мэр, грустно улыбнувшись, промолвил: «Прошло уже много лет, надо уметь прощать».

Конечно, нас не мог удовлетворить такой подход. В интервью после поездки в Хиросиму глава российской делегации общественности, пронзительный публицист и писатель Александр Проханов говорил:

— «А что Вы увидели в Хиросиме?

— А. Проханов: В Хиросиме я видел огромную площадь, палящий зной, тысячи людей, которые под барабанные звоны сходятся на неё, выступает мэр, премьер-министр. В 8:15 утра 70 лет назад там взорвалась бомба. Я ждал звона колокола, мне казалось, что я слышу звон B-29, который подлетает к Хиросиме. А потом взорвался чудовищный шар, пекло огромное. И, конечно, это была жуть, я понял, что бомба была сброшена не только на Хиросиму — на меня. На вас, на всё человечество. У меня возникли жесточайшие слова в адрес Америки, потому что она изобрела и пустила в действие абсолютное зло. Я видел, как взрывали горы на Семипалатинском полигоне, как рвётся ядерная бомба внутри горы. Я залезал внутрь горы и видел там оплавленную сердцевину, как будто я находился в адском котле. Под Чернобылем во время аварии я лазил под четвёртый блок, взорванный вместе с шахтёрами, я знаю, что такое ядерные взрывы. И американцы изобрели атомную бомбу и применили её — запустили в мир абсолютное зло. Поэтому Америка — страна абсолютного зла.

— Их простили жители Хиросимы?

— А. Проханов: Они задавлены, они боятся сказать, чья это бомба. Их оккупированная страна не позволяет сказать, что бомба, которая висит в музее с оплавленными камнями, — она американская. Поэтому я им говорю: «Японские братья, после 1991 года мы были в таком же, как вы, положении, нас тоже закупорили, мы не смели сказать, что нас раздавили Америка, Ельцин и Горбачёв, мы сбросили с себя эти имена, учитесь у нас русским технологиям».

— Японцы молчат, а вот Нарышкин, глава Госдумы (ныне директор Службы внешней разведки — А.К.), предложил создать трибунал по атомным атакам Хиросимы и Нагасаки.

— А. Проханов: Он бюрократ всё-таки. Я бы хотел не трибунал. Америка вместе со своим пилотом, сбросившим бомбу, спятила. Мы живём в мире, где существует страна сумасшедших, и она творит омерзительные вещи на Ближнем Востоке, в мире — конечно, она должна покаяться. Этим покаянием она с себя самой сбросит это безумие. А японцы — это народ-мученик. На нём было применено испытанное зло… Мы должны смотреть на Америку как на чудовище и требовать извинения перед японцами и покаяния перед всеми нами».

Хотя чтимый мною Александр Андреевич не согласился с предложением Сергея Нарышкина, который не только российский «главный разведчик», но и председатель Российского исторического общества, по поводу трибунала по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, сама идея привлечь внимание людей мира к совершенным в прошлом и совершаемым сейчас аморальным действиям США, будь то в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии или Сирии, заслуживает внимания и реализации. Будет это трибунал или какая-то другая трибуна, с которой прозвучат осуждение и предупреждение народов мира Вашингтону и Пентагону, можно обсуждать, но отмалчиваться и все прощать, как японцы, никак нельзя. Да японцы и не прощают. Они просто не могут заявлять вслух о своем отношении к совершенному американцами злодеянию. Во время личных бесед за чашечкой сакэ, когда заходил разговор о войне, не раз слышал от них слова: «Американцы до сих пор продолжают клеймить японцев за Перл-Харбор. У них в ходу выражение: «Remember Pearl Harbor! («Помни Перл-Харбор!»)». Но и у нас есть к ним свой счет: «Помни Хиросиму и Нагасаки!»

Идея Нарышкина важна не для того, чтобы еще раз заклеймить американский империализм и тех, кто спешил до окончания войны испепелить как можно больше «япошек», отомстив за Перл-Харбор и запугав другие народы. Она важна как акция серьезного предупреждения людей доброй воли тем, кто в наши дни не останавливается перед развязыванием ядерного конфликта, как это было совсем недавно у берегов КНДР. Но нужно и понимание простыми американцами того, что сотворили их политики в августе 45-го. Лично я встречал американцев, которые и сейчас говорят: «Это им за наглое нападение на нас в декабре 41-го». А по ежегодным опросам общественного мнения в США по поводу атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 60 процентов американцев, включая молодежь, их оправдывают, повторяя пропагандистские утверждения о том, что бомбы спасли-де жизни сотен тысяч, если не миллион американских парней. И это при том, что в действительности Япония была принуждена капитулировать не в результате атомных бомбардировок, хотя они, конечно же, сыграли свою важную устрашающую роль, а после вступления в войну против Японии Советского Союза, что не оставило японцам никаких шансов.

…Работая в Японии, я хотел обязательно свозить семью в Хиросиму, объяснить дочери-школьнице, что такое атомная бомба и как важна роль нашей страны в деле предотвращения гибели человечества в ядерном пожаре. После посещения Музея атомной бомбардировки дочь, тогда пятиклассница школы имени Рихарда Зорге при посольстве СССР, не хотела выходить в парк и просила сразу отправиться в гостиницу. На вопрос, что произошло, получили ответ: «Я боюсь, что японцы в парке примут меня за американку и будут смотреть на меня осуждающе».

В Парке мира прямо на земле были расстелены склеенные друг с другом листы ватманской бумаги, на которых японские дети писали свои впечатления о посещении этого трагического места. Дочь взяла лежавший рядом фломастер и написала по-русски: «Русские дети не хотят войны! СССР — Япония — мир!» Ну, а я написал об этом по-японски в книге отзывов посетителей музея…