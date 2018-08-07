Вашингтон, 7 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Парижское соглашение по климату, которое предполагает ограничение выбросов парниковых газов, может не остановить повышение средней температуры Земли на 4−5 градусов Цельсия. К такому выводу пришла международная группа ученых, результаты работы которых опубликовал журнал PNAS.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По мнению специалистов, в результате повышения температуры некоторые регионы планеты станут просто непригодными для обитания.

Эксперты отмечают, что выбросы парниковых газов, влияющие на глобальное потепление, не являются единственным фактором изменения климата на Земле.

По их мнению, к необратимым процессам в природе, которые могут способствовать дальнейшему разогреванию атмосферы, приводит также деятельность человека.

Ученые к таким процессам относят подъем метана со дна океана, таяние вечной мерзлоты, рост интенсивности бактериального дыхания, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.

По мнению специалистов, если не предпринять мер, Земля в будущем может превратится в «теплицу».

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