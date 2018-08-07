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Ученый из Томска смоделировал возможную гибель Вселенной

Наука

По расчетам физиков, гибель мира может произойти через 30 миллиардов лет

Томск, 7 августа 2018, 10:52 — REGNUM  Возможную гибель Вселенной после прекращения ее эволюции смоделировал ученый из Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в сотрудничестве с коллегой из Греции, сообщила пресс-служба вуза.

В своем исследовании профессор ТГПУ, физик-теоретик Сергей Одинцов сумел показать, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической.

«Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне», — сообщил он.

Расчеты ученых показали, что гибель наблюдаемого мира может произойти примерно через 30−40 миллиардов лет.

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